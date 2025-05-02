Два человека погибли при столкновении судна ВМС Перу с нефтяной платформой

Военное судно ВМС Перу столкнулось с нефтяной платформой компании Perenco на реке Амазонка. В результате происшествия погибли два человека, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщили представители военно-морских сил страны.

Согласно официальному сообщению, инцидент произошел утром во время движения судна Ucayali в районе реки Напо — левого притока Амазонки. Морское судно врезалось в речную платформу Manati, принадлежащую англо-французской нефтегазовой компании Perenco.