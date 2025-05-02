Два человека погибли при столкновении судна ВМС Перу с нефтяной платформой

Военное судно ВМС Перу столкнулось с нефтяной платформой компании Perenco на реке Амазонка. В результате происшествия погибли два человека, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщили представители военно-морских сил страны.

Согласно официальному сообщению, инцидент произошел утром во время движения судна Ucayali в районе реки Напо — левого притока Амазонки. Морское судно врезалось в речную платформу Manati, принадлежащую англо-французской нефтегазовой компании Perenco.

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На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы. Причины столкновения пока не уточняются, отмечается в заявлении ВМС.

Компания Perenco занимается разработкой нефтяных месторождений в перуанской Амазонии, в том числе в удаленных и труднодоступных районах бассейна Амазонки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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