США сохраняют роль посредника в переговорах между Россией и Украиной

Соединенные Штаты продолжат выполнять роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, несмотря на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Брюс подчеркнула, что на данный момент США сохраняют свою позицию как посредника, однако, если в процессе переговоров не будет достигнут прогресс, эта роль может быть пересмотрена.