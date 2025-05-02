США сохраняют роль посредника в переговорах между Россией и Украиной

Соединенные Штаты продолжат выполнять роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, несмотря на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Брюс подчеркнула, что на данный момент США сохраняют свою позицию как посредника, однако, если в процессе переговоров не будет достигнут прогресс, эта роль может быть пересмотрена.

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По словам Брюс, США пока не достигли точки, когда необходимо будет изменить подход к посредничеству.

Она также отметила, что Соединенные Штаты готовы адаптировать свои действия в зависимости от развития ситуации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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