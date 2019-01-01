Ломидзе: Курортный сбор не отпугнул наших туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Авиакомпания «Победа» запускает сервис по продаже турпакетов
Авиакомпания «Победа» запускает сервис по продаже туристических пакетов, включающих перелет и проживание в гостинице. Сервис называется Pobeda.travel, для него созданы отдельный сайт и каналы продвижения в соцсетях.
Майя Ломидзе: «Конечно, первый вопрос, который возникает в связи с этой новостью, составит ли «Победа» со своим новым сервисом конкуренцию обычным, классическим туроператорам? Ведь получается, что в этот пакет включена недорогая, бюджетная перевозка на рейсах лоукостера «Победа». Пока, предварительно, те цены, с которыми ознакомились аналитики Ассоциации туроператоров России, не очень конкурентны, если сравнивать цены на массовых направлениях. Но, посмотрим, как события будут развиваться дальше», - сказала НСН Майя Ломидзе.
Около 250 млн рублей курортного сбора удалось собрать в России с начала года
Около 250 млн рублей курортного сбора удалось собрать в России с начала года. Такие данные предоставило министерство по делам Северного Кавказа. Ведомство отмечает, что в 2018 году этот показатель составил 313 миллионов рублей.
Майя Ломидзе: «То есть, получается, что в прошлом году было собрано чуточку больше, чем в нынешнем. Но, надо сказать, что год еще не закончился, итоговая цифра может быть совершенно иной. Но, в любом случае, это говорит о том, что курортный сбор не отпугнул туристов от тех мест, где он взимается», - подчеркнула она, общаясь с НСН.
В России набирает популярность новый вид туризма
В России набирает популярность вид туризма, который сочетает в себе элементы деловой поездки и отдыха. Такие путешествия эксперты назвали bleisure — от объединения английских слов business (бизнес) и leisure (досуг). Их особенность заключается в том, что отправляющийся в командировку сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, превращаясь в туриста по завершении рабочих дел.
Майя Ломидзе: «Надо сказать, что этот вид туризма существует довольно давно и термин «bleisure» возник отнюдь не вчера. А то, что Россия готова предложить больше, чем деловой туризм (кстати, активно развивающийся в нашей стране) – это уже большой шаг вперед», - заверила она НСН.
В Петербурге и Ленобласти вводится режим электронной визы
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ о введении с 1 октября на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы для иностранных граждан.
Майя Ломидзе: «Значимость этой новости сложно переоценить. Введение электронной визы обещает прорыв и без того популярному у туристов городу. Санкт-Петербург – это, безусловно, хедлайнер на внутреннем и международном туристическом рынке. А введение электронной визы, по предварительной оценке, уже в первый год позволит увеличить туристический поток минимум на 30%, а может и значительно больше», - отметила Майя Ломидзе в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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