Ломидзе: Курортный сбор не отпугнул наших туристов

Майя Ломидзе: «То есть, получается, что в прошлом году было собрано чуточку больше, чем в нынешнем. Но, надо сказать, что год еще не закончился, итоговая цифра может быть совершенно иной. Но, в любом случае, это говорит о том, что курортный сбор не отпугнул туристов от тех мест, где он взимается», - подчеркнула она, общаясь с НСН.

