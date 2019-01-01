Авторские новости

Ломидзе: Курортный сбор не отпугнул наших туристов

22 июля22:00

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.

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Авиакомпания «Победа» запускает сервис по продаже турпакетов

Авиакомпания «Победа» запускает сервис по продаже туристических пакетов, включающих перелет и проживание в гостинице. Сервис называется Pobeda.travel, для него созданы отдельный сайт и каналы продвижения в соцсетях. 

Майя Ломидзе: «Конечно, первый вопрос, который возникает в связи с этой новостью, составит ли «Победа» со своим новым сервисом конкуренцию обычным, классическим туроператорам? Ведь получается, что в этот пакет включена недорогая, бюджетная перевозка на рейсах лоукостера «Победа». Пока, предварительно, те цены, с которыми ознакомились аналитики Ассоциации туроператоров России, не очень конкурентны, если сравнивать цены на массовых направлениях. Но, посмотрим, как события будут развиваться дальше», - сказала НСН Майя Ломидзе. 

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Около 250 млн рублей курортного сбора удалось собрать в России с начала года

Около 250 млн рублей курортного сбора удалось собрать в России с начала года. Такие данные предоставило министерство по делам Северного Кавказа. Ведомство отмечает, что в 2018 году этот показатель составил 313 миллионов рублей.

Майя Ломидзе: «То есть, получается, что в прошлом году было собрано чуточку больше, чем в нынешнем. Но, надо сказать, что год еще не закончился, итоговая цифра может быть совершенно иной. Но, в любом случае, это говорит о том, что курортный сбор не отпугнул туристов от тех мест, где он взимается», - подчеркнула она, общаясь с НСН

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В России набирает популярность новый вид туризма

В России набирает популярность вид туризма, который сочетает в себе элементы деловой поездки и отдыха. Такие путешествия эксперты назвали bleisure — от объединения английских слов business (бизнес) и leisure (досуг). Их особенность заключается в том, что отправляющийся в командировку сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, превращаясь в туриста по завершении рабочих дел.

Майя Ломидзе: «Надо сказать, что этот вид туризма существует довольно давно и термин «bleisure» возник отнюдь не вчера. А то, что Россия готова предложить больше, чем деловой туризм (кстати, активно развивающийся в нашей стране) – это уже большой шаг вперед», - заверила она НСН.  

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В Петербурге и Ленобласти вводится режим электронной визы

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ о введении с 1 октября на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы для иностранных граждан.

Майя Ломидзе: «Значимость этой новости сложно переоценить. Введение электронной визы обещает прорыв и без того популярному у туристов городу. Санкт-Петербург – это, безусловно, хедлайнер на внутреннем и международном туристическом рынке. А введение электронной визы, по предварительной оценке, уже в первый год позволит увеличить туристический поток минимум на 30%, а может и значительно больше», - отметила Майя Ломидзе в эфире НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Майя ЛомидзеАвторские Новости