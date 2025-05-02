В Штутгарте при наезде автомобиля на людей пострадали восемь человек
В Штутгарте автомобиль Mercedes Gelandewagen врезался в группу людей, в результате чего восемь человек пострадали. Трое из них получили серьезные травмы, несколько других — легкие, сообщает T-online. Водитель был задержан на месте происшествия.
По данным «Tagesschau», точное количество пострадавших пока не установлено, однако предполагается, что оно может увеличиться. Место аварии было оцеплено, а полиция продолжает расследование.
Спасательная служба квалифицировала происшествие как «несчастный случай», однако полиция пока воздерживается от комментариев по этому поводу, пишет «Focus».
Инцидент произошел около 18:00 по местному времени на одной из трамвайных остановок, передает «Радиоточка НСН».
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