В Штутгарте при наезде автомобиля на людей пострадали восемь человек

В Штутгарте автомобиль Mercedes Gelandewagen врезался в группу людей, в результате чего восемь человек пострадали. Трое из них получили серьезные травмы, несколько других — легкие, сообщает T-online. Водитель был задержан на месте происшествия.

По данным «Tagesschau», точное количество пострадавших пока не установлено, однако предполагается, что оно может увеличиться. Место аварии было оцеплено, а полиция продолжает расследование.