Рубио раскритиковал решение ФРГ признать АдГ правоэкстремистами

Госсекретарь США Марко Рубио подверг критике решение властей Германии классифицировать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как правоэкстремистскую организацию. По его мнению, подобные меры выходят за рамки демократических принципов и приближают страну к авторитаризму.

Рубио заявил, что передача немецкой разведке расширенных полномочий для наблюдения за оппозиционной партией фактически означает подавление инакомыслия. Он охарактеризовал происходящее как «замаскированную тиранию», отметив, что в демократическом обществе подобные шаги недопустимы.