Рубио раскритиковал решение ФРГ признать АдГ правоэкстремистами
Госсекретарь США Марко Рубио подверг критике решение властей Германии классифицировать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как правоэкстремистскую организацию. По его мнению, подобные меры выходят за рамки демократических принципов и приближают страну к авторитаризму.
Рубио заявил, что передача немецкой разведке расширенных полномочий для наблюдения за оппозиционной партией фактически означает подавление инакомыслия. Он охарактеризовал происходящее как «замаскированную тиранию», отметив, что в демократическом обществе подобные шаги недопустимы.
Помимо этого, американский политик выразил мнение, что настоящей угрозой для страны является не политика АдГ, а миграционный курс правительства, предусматривающий открытые границы. Он назвал его «смертоносным» и призвал Берлин изменить направление внутренней политики.
Ранее в пятницу Федеральное ведомство по охране Конституции Германии признало АдГ экстремистской организацией, ссылаясь на несовместимость ее идеологии с основами демократического порядка. Теперь спецслужбы получили право отслеживать деятельность членов партии, включая использование методов прослушки, передает «Радиоточка НСН».
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