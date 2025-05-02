Рубио призвал Германию сменить курс в вопросе миграционной политики

Рубио отметил, что политика открытых границ, поддерживаемая германским истеблишментом, создает угрозу для безопасности и стабильности страны.

Он подчеркнул, что Германия должна отказаться от нынешнего подхода и изменить курс на противоположный, чтобы защитить свою демократию и сохранить общественный порядок, передает «Радиоточка НСН».

