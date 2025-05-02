Рубио призвал Германию сменить курс в вопросе миграционной политики
Госсекретарь США Марко Рубио выразил критику в адрес политики Германии, особенно в вопросе миграции, заявив, что стране следует пересмотреть свой курс.
В своем заявлении, опубликованном в соцсети X, Рубио охарактеризовал текущую миграционную политику Германии как «убийственную» и призвал к смене направления.
Рубио отметил, что политика открытых границ, поддерживаемая германским истеблишментом, создает угрозу для безопасности и стабильности страны.
Он подчеркнул, что Германия должна отказаться от нынешнего подхода и изменить курс на противоположный, чтобы защитить свою демократию и сохранить общественный порядок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru