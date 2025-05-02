Чубайс подал ходатайство об отмене обеспечительных мер по иску «Роснано»
Экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс подал ходатайство об отмене обеспечительных мер, наложенных на него и еще семерых ответчиков в рамках иска госкорпорации. Соответствующее заявление было зарегистрировано в арбитражном суде Москвы, следует из данных карточки дела на сайте суда.
По данным источников РБК, знакомых с материалами дела, Чубайс оспаривает иск «Роснано», утверждая его необоснованность и недоказанность его намерений скрыть имущество от возможного взыскания.
Дата судебного рассмотрения ходатайства пока не назначена.
Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год, в марте 2022 года он покинул Россию. Его адвокат Павел Хлюстов не комментировал ходатайство, передает «Радиоточка НСН».
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