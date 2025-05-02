Чубайс подал ходатайство об отмене обеспечительных мер по иску «Роснано»

Экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс подал ходатайство об отмене обеспечительных мер, наложенных на него и еще семерых ответчиков в рамках иска госкорпорации. Соответствующее заявление было зарегистрировано в арбитражном суде Москвы, следует из данных карточки дела на сайте суда.

По данным источников РБК, знакомых с материалами дела, Чубайс оспаривает иск «Роснано», утверждая его необоснованность и недоказанность его намерений скрыть имущество от возможного взыскания.