Чубайс подал ходатайство об отмене обеспечительных мер по иску «Роснано»

Экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс подал ходатайство об отмене обеспечительных мер, наложенных на него и еще семерых ответчиков в рамках иска госкорпорации. Соответствующее заявление было зарегистрировано в арбитражном суде Москвы, следует из данных карточки дела на сайте суда.

По данным источников РБК, знакомых с материалами дела, Чубайс оспаривает иск «Роснано», утверждая его необоснованность и недоказанность его намерений скрыть имущество от возможного взыскания.

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Дата судебного рассмотрения ходатайства пока не назначена.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год, в марте 2022 года он покинул Россию. Его адвокат Павел Хлюстов не комментировал ходатайство, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:РоснаноСудАнатолий Чубайс

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