СМИ: Долг Валдиса Пельша перед ФНС вырос на миллион рублей за неделю

Долг российского телеведущего Валдиса Пельша перед Федеральной налоговой службой (ФНС) увеличился более чем на один миллион рублей за последнюю неделю. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На данный момент задолженность Пельша составляет свыше 2,5 миллионов рублей, в то время как неделю назад долг составлял 1,2 миллиона. Согласно источникам канала, такое увеличение долга может привести к запрету на выезд артиста из России.

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После исчезновения с телеэкранов Пельш продолжал зарабатывать на бизнесе, получив более трех миллионов рублей.

По данным СМИ, он также остается учредителем двух компаний, занимающихся производством документальных фильмов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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