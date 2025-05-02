Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Военные полка «Ахмат-Север» ликвидировали опорный пункт и легковой автомобиль украинских сил в районе города Середина-Буда Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, цели были обнаружены в ходе аэроразведки, проведенной операторами беспилотников полка «Ахмат-Россия». Опорный пункт и транспортное средство принадлежали группе операторов дронов ВСУ. Удары по ним нанесли дроны-камикадзе, в результате чего объекты были уничтожены.

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Кадыров отметил, что после удара украинская сторона утратила возможность использовать данный укрепленный пункт, а автомобиль получил критические повреждения.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по зачистке Курской области от украинских вооруженных формирований. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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