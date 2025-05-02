Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Военные полка «Ахмат-Север» ликвидировали опорный пункт и легковой автомобиль украинских сил в районе города Середина-Буда Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, цели были обнаружены в ходе аэроразведки, проведенной операторами беспилотников полка «Ахмат-Россия». Опорный пункт и транспортное средство принадлежали группе операторов дронов ВСУ. Удары по ним нанесли дроны-камикадзе, в результате чего объекты были уничтожены.