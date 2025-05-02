СМИ: В Киеве мобилизованных привязывают к кроватям, чтобы предотвратить побег
В одном из военкоматов Киева призывников привязывают к кроватям с помощью пластиковых стяжек, чтобы предотвратить попытки побега. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источники.
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в госизмене, сообщил, что омбудсмен Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ежемесячно получает до 9 тысяч жалоб от граждан на насильственную мобилизацию.
Одной из таких жалоб стала ситуация в киевском территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК), где мужчин привязывают к кроватям, чтобы они не могли сбежать.
На сопровождающей публикацию фотографии один из призывников запечатлен на кровати с зафиксированными руками, привязанными к каркасу двухъярусной кровати пластиковыми стяжками, передает «Радиоточка НСН».
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