Почти каждый второй россиянин совмещает работу с подработкой
Почти каждый второй россиянин совмещает работу с подработкой, говорится в исследовании сервисов Работа.ру и «Подработка».
Чаще других на дополнительной работе заняты специалисты IT-отрасли (55%) и строители (43%), отмечает «Газета.Ru». Еще 26% респондентов заявили, что никогда не занимались подработкой.
Две трети сотрудников предпочитают скрывать наличие дополнительной занятости от начальства. Главная причина — боязнь, что станет больше задач на работе. Кроме того, россияне не хотят видеть осуждение коллег, а также опасаются сокращения зарплаты и увольнения.
Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» сказал, что новый порядок расчета оплаты за сверхурочную работу увеличит зарплаты работников до 20%, работодатели теперь не смогут «манипулировать» и нарушать устные договоренности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru