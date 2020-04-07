Почти 500 человек излечились от коронавируса в России

За минувшие сутки в РФ выздоровели от COVID-19 и были выписаны 88 человек. Об этом проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В Москве выздоровевших - 16, Московской области -13, Чеченской республике – 12, Свердловской области – 9, Воронежской области - 5.

За сутки в России выявлено 1154 случая заражения COVID-19

Всего за весь период эпидемии в России выздоровевших 494 человек.

За минувшие сутки в России выявлено 1154 новых случаев заболевания, умерли 11 человек сообщает RT. Всего в итоге число инфицированных выросло до 7497, умерших - до 58.

Ранее сообщалось, что ученые нашли связь между прививкой от туберкулеза и распространением коронавируса. В странах, где действует программа вакцинации от туберкулеза, число заразившихся новым коронавирусом в десятки раз меньше, чем в странах, где такие прививки не делаются.




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ФОТО: pixabay.com
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