Почти 500 человек излечились от коронавируса в России

Всего за весь период эпидемии в России выздоровевших 494 человек.

За минувшие сутки в России выявлено 1154 новых случаев заболевания, умерли 11 человек сообщает RT. Всего в итоге число инфицированных выросло до 7497, умерших - до 58.

Ранее сообщалось, что ученые нашли связь между прививкой от туберкулеза и распространением коронавируса. В странах, где действует программа вакцинации от туберкулеза, число заразившихся новым коронавирусом в десятки раз меньше, чем в странах, где такие прививки не делаются.











