Почти 500 человек излечились от коронавируса в России
За минувшие сутки в РФ выздоровели от COVID-19 и были выписаны 88 человек. Об этом проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В Москве выздоровевших - 16, Московской области -13, Чеченской республике – 12, Свердловской области – 9, Воронежской области - 5.
Всего за весь период эпидемии в России выздоровевших 494 человек.
За минувшие сутки в России выявлено 1154 новых случаев заболевания, умерли 11 человек сообщает RT. Всего в итоге число инфицированных выросло до 7497, умерших - до 58.
Ранее сообщалось, что ученые нашли связь между прививкой от туберкулеза и распространением коронавируса. В странах, где действует программа вакцинации от туберкулеза, число заразившихся новым коронавирусом в десятки раз меньше, чем в странах, где такие прививки не делаются.
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