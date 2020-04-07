Ученые нашли связь между прививкой от туберкулеза и распространением коронавируса

В странах, где действует программа вакцинации от туберкулеза, число заразившихся новым коронавирусом в десятки раз меньше, чем в странах, где такие прививки не делаются. Это выяснили ученые-эпидемиологи из Техасского университета в США.

Специалисты провели сравнительное исследование по 178 странам, сообщает РИА ФАН со ссылкой на The Irish Times. Выяснилось, что за 15 дней в странах с вакцинацией заболеваемость Covid-19 составила 38 случаев на миллион в странах с вакцинацией, а в остальных странах - 358 случаев на миллион.

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Ученые уточнили, что исследование носит статистический характер, по их словам, есть большое количество факторов, способных затруднить трактовку результатов, передает Ura.ru.

Россия входит в число стран с обязательной вакцинации населения от туберкулеза.

В Роспотребнадзоре ранее назвали необходимые прививки для школьников. В их числе и прививка от туберкулеза.


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Фото: sobyanin.ru
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