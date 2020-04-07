За сутки в России выявлено 1154 случая заражения COVID-19

В России за сутки выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Новые инфицированные обнаружены в 43-х регионах.

Всего число заразившихся в стране составило 7497. Инфицированные есть в 81 регионе России.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, сколько будет стоить тест на коронавирус на дому. Сделать его могут все желающие.

Член президиума Столыпинского клуба и экономист Владислав Жуковский в эфире НСН заявил, что платные тесты на COVID-19 — угроза эпидемиологической ситуации в стране.











