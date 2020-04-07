За сутки в России выявлено 1154 случая заражения COVID-19
В России за сутки выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Новые инфицированные обнаружены в 43-х регионах.
Всего число заразившихся в стране составило 7497. Инфицированные есть в 81 регионе России.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, сколько будет стоить тест на коронавирус на дому. Сделать его могут все желающие.
Член президиума Столыпинского клуба и экономист Владислав Жуковский в эфире НСН заявил, что платные тесты на COVID-19 — угроза эпидемиологической ситуации в стране.
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