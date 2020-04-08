Почти 40 процентам новых заболевших коронавирусом в Москве нет 45 лет

Среди новых заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве почти 40% - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

При этом большинство среди новых инфицированных в столице составляют люди до 65 лет.

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Доля тех, кому больше 65 лет, составляет всего 15% от общей массы. Из них 4% - люди старше 80 лет. Еще 6% составляют дети.

Всего в Москве на данный момент выявлен 5 841 случай заражения коронавирусом. 270 человек выздоровело, сообщает RT.

Между тем, доктор из Харькова Елизавета Шилова заявила, что аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для больных коронавирусом Covid-19 можно заменить на специальные пластиковые пакеты, к которым присоединяются кислородные трубки.


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ФОТО: pixabay.com
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