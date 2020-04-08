Почти 40 процентам новых заболевших коронавирусом в Москве нет 45 лет

Среди новых заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве почти 40% - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

При этом большинство среди новых инфицированных в столице составляют люди до 65 лет.