В России расширят список лабораторий, тестирующих на коронавирус

В России увеличится число лабораторий, имеющих возможность тестировать людей на коронавирус Covid-19. Об этом во вторник сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Так, по словам Мишустина, право проводить такие тестирования получили все лаборатории, подавшие соответствующие заявки, сообщает телеканал «360». В их числе и частные лаборатории.

Подать заявку в электронном виде можно через сайт Роспотребнадзора, и в случае выявления случаев заражения информацию нужно будет передавать этому ведомству, отметил премьер-министр.

Ранее о проведении анализов на коронавирус сообщили частные сети лабораторий «Гемотест» и «Хеликс». Аналогичные планы были у «Инвитро», однако в конечном счёте сеть от них отказалась, писали СМИ.

