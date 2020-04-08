В России расширят список лабораторий, тестирующих на коронавирус
В России увеличится число лабораторий, имеющих возможность тестировать людей на коронавирус Covid-19. Об этом во вторник сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Так, по словам Мишустина, право проводить такие тестирования получили все лаборатории, подавшие соответствующие заявки, сообщает телеканал «360». В их числе и частные лаборатории.
Подать заявку в электронном виде можно через сайт Роспотребнадзора, и в случае выявления случаев заражения информацию нужно будет передавать этому ведомству, отметил премьер-министр.
Ранее о проведении анализов на коронавирус сообщили частные сети лабораторий «Гемотест» и «Хеликс». Аналогичные планы были у «Инвитро», однако в конечном счёте сеть от них отказалась, писали СМИ.
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