Украинские врачи предложили проводить ИВЛ с помощью пакета на голове
Аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для больных коронавирусом Covid-19 можно заменить на специальные пластиковые пакеты, к которым присоединяются кислородные трубки. Об этом заявила доктор из Харькова Елизавета Шилова, пишет «Газета.ру».
По её словам, раньше такая технология неинвазивного СРАР (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением) помогала спасать жизнь при нехватке аппаратов ИВЛ.
Как отметила Шилова, врачи уже нашли производителя качественных пакетов, которые можно использовать в больницах.
По последним данным, на Украине выявлено 1668 случаев заражения Covid-2019, скончались 52 пациента.
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