Украинские врачи предложили проводить ИВЛ с помощью пакета на голове

По её словам, раньше такая технология неинвазивного СРАР (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением) помогала спасать жизнь при нехватке аппаратов ИВЛ.

Как отметила Шилова, врачи уже нашли производителя качественных пакетов, которые можно использовать в больницах.

По последним данным, на Украине выявлено 1668 случаев заражения Covid-2019, скончались 52 пациента.

