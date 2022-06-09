«Почта России» стала IT-компанией

«Почта России» включена в реестр компаний, аккредитованных Минцифры РФ. Теперь для её сотрудников доступен ряд льгот в рамках господдержки IT-отрасли, сообщили в пресс-службе крупнейшей в стране почтовой компании.

Как отметили в администрации «Почты России», её включение в реестр Минцифры РФ также говорит о серьёзных изменениях и трансформации из почтового оператора в цифровую логистическую компанию. Что направлено, в том числе, на изменение имиджа. В сообщении подчёркивается, что в 2021 году почти четверть всех доходов – около 53 миллиардов рублей – ей принесли именно IT-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие. Цифровые аккаунты для получения доступа к услугам «Почты» завели уже 52 миллиона клиентов. На сайте и в мобильном приложении физлица оформляют более 2,5 миллионов посылок в месяц.