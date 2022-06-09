«Почта России» стала IT-компанией
«Почта России» включена в реестр компаний, аккредитованных Минцифры РФ. Теперь для её сотрудников доступен ряд льгот в рамках господдержки IT-отрасли, сообщили в пресс-службе крупнейшей в стране почтовой компании.
Как отметили в администрации «Почты России», её включение в реестр Минцифры РФ также говорит о серьёзных изменениях и трансформации из почтового оператора в цифровую логистическую компанию. Что направлено, в том числе, на изменение имиджа. В сообщении подчёркивается, что в 2021 году почти четверть всех доходов – около 53 миллиардов рублей – ей принесли именно IT-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие. Цифровые аккаунты для получения доступа к услугам «Почты» завели уже 52 миллиона клиентов. На сайте и в мобильном приложении физлица оформляют более 2,5 миллионов посылок в месяц.
Как напоминает РИА Новости, в условиях антироссийских санкций правительство России приняло ряд мер по поддержке IT-отрасли. В частности, для таких IT-компаний до 2024 года установлена нулевая ставка налога на прибыль. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, могут оформить льготную ипотеку и получают право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в IT-отрасли.
Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что интернет-торговля в России продолжает расти уверенными темпами. При этом количество самих торговцев не увеличивается.
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