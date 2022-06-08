На Марсовом поле в Петербурге можно будет бесплатно отправить открытку по РФ

Посетители выставки «30 картин из жизни Петра Великого», которая откроется 9 июня на Марсовом поле в Петербурге, смогут бесплатно отправить открытки по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Почту России».

Юбилейную лимитированную открытку можно будет отправить в дни праздников с 9 по 12 июня, с 8 по 10 июля и с 6 по 9 августа. Ее можно будет подписать и опустить в специальный ящик, размещенный на выставке.



Выставка посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Экспозиция представляет собой реконструкцию выставки 1872 года о личности Петра и истории его правления. Она продлится до 9 августа.

