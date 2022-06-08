На Марсовом поле в Петербурге можно будет бесплатно отправить открытку по РФ

Посетители выставки «30 картин из жизни Петра Великого», которая откроется 9 июня на Марсовом поле в Петербурге, смогут бесплатно отправить открытки по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Почту России».

Юбилейную лимитированную открытку можно будет отправить в дни праздников с 9 по 12 июня, с 8 по 10 июля и с 6 по 9 августа. Ее можно будет подписать и опустить в специальный ящик, размещенный на выставке.

Выставка посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Экспозиция представляет собой реконструкцию выставки 1872 года о личности Петра и истории его правления. Она продлится до 9 августа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Картина Жана Марка Натье. «Портрет Петра I в рыцарских доспехах».
ТЕГИ:Санкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры