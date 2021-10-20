«Почта России» рассказала о работе отделений в нерабочие дни
«Почта России" объявила, что все её отделения в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут работать в стандартном режиме, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что «Почта России» является непрерывно действующей организацией и остановка «критично повлияет на жизнь людей».
Ранее президент России Владимир Путин принял предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- «Почта России» рассказала о работе отделений в нерабочие дни
- Навальный получил премию Сахарова «За свободу мысли»
- Путин одобрил предложенные кабмином меры поддержки бизнеса
- «Спартак» перед матчем с «Лестером» вспоминает жертв трагедии 1982 года
- Путин: Лучше вакцинироваться, чем переболеть COVID-19
- Шойгу сообщил о модернизации тактического ядерного оружия США в Европе
- Путин призвал россиян активнее прививаться от коронавируса
- Путин потребовал не занижать данные о COVID-19 в регионах
- Голикова призвала регионы РФ ограничить работу общепита по ночам
- Правительство предложило запустить выплаты в пострадавших отраслях бизнеса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru