«Почта России» рассказала о работе отделений в нерабочие дни

В сообщении говорится, что «Почта России» является непрерывно действующей организацией и остановка «критично повлияет на жизнь людей».

Ранее президент России Владимир Путин принял предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

