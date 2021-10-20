«Почта России» рассказала о работе отделений в нерабочие дни

«Почта России" объявила, что все её отделения в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут работать в стандартном режиме, сообщает пресс-служба компании.

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В сообщении говорится, что «Почта России» является непрерывно действующей организацией и остановка «критично повлияет на жизнь людей».

Ранее президент России Владимир Путин принял предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

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