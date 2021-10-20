Путин допустил продление выходных после 7 ноября

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае необходимости нерабочие дни в России могут быть продлены и после 7 ноября.

Он также разрешил главам регионов устанавливать нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, а регионам со сложной эпидемиологической обстановкой – при необходимости вводить выходные уже с 23 октября.

Ранее в среду Путин объявил по всей стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

По его словам, «сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии», в связи с чем президент согласился с предложением об увеличении количества ноябрьских выходных.

