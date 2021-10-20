Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Президент России Владимир Путин принял предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.
По словам главы государства, в регионах с наиболее сложной ситуацией по COVID-19 данный режим можно ввести раньше или продолжить после 7 ноября.
Ранее Голикова заявила, что из-за ситуации с коронавирусом в России необходимо ввести нерабочие, сообщает RT. Её предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru