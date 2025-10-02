«Повышать сборы можно сколько угодно, но нужно и отдавать что-то со стороны государства на развитие отрасли, а этого, к сожалению, не делается. Если мы возьмем США или Европу, где охота развита, она приносит государству деньги, люди платят большие налоги. Но государство в ответ занимается субсидиями, разведением. Там в небольших деревушках на 150-200 жителей кипит жизнь, стоит магазин, где продают всевозможные товары для охотников. А для сельских жителей, для которых охота — их хлеб, в других странах есть отдельные тарифы. Даже далеко не надо ходить — в Белоруссию приезжают иностранные туристы охотиться, там охота приносит большие деньги государству, иностранцы платят в тридцать раз больше, чем местные жители. На эти деньги можно в лесу построить отель, закупить технику, квадрокоптеры для слежки за браконьерами. А в России егерь не может бороться с браконьерами, потому что ему на месяц выделяют 100 литров бензина, которые он выкатывает за первые два дня, а в остальные дни браконьеры истребляют все, что можно. Получается, что мы ничего не делаем для поддержания охотничьей отрасли, но повышаем тарифы», — сказал Медведев.

Собеседник НСН добавил, что зоозащитные организации защищают только хищных животных, а государственные питомники пришли в запустение.

«Питомники есть, но они локальные, ими занимаются в основном энтузиасты. Вопрос, почему это не делают на центральном уровне. Правозащитные организации защищают хищников (тигров, волков, лис, медведей), а почему не защищают лосей, оленей и других мирных животных, которые в годы Великой Отечественной войны были стратегическим запасом страны, непонятно. Думаю, что деньги на охотничью отрасль просто не выделяют, а если и выделяют, то очень мало. Видимо, это неактуальный вопрос для государства. Или выделяют, но очень мало. Если приехать в любое государственное хозяйство, вы везде увидите разруху, все здания проданы. Есть единичные случаи, когда работа таких хозяйств нормально налажена. В хороших хозяйствах охотовед договаривается с местными жителями: они помогают ему ловить браконьеров, а он им выставляет под выстрел на десять человек в год одного лося», — подытожил он.

Ранее Медведев заявил, что тестирование для охотников необходимо, поскольку важно, чтобы охотой занимались профессионалы, однако оно не должно перерастать в разоружение россиян.

