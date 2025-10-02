Ситуация с проверками на границе связана не с разворотом отношений между Россией и Казахстаном, а с текущим форматом взаимоотношений с таможенной службой, заявил НСН гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции Леонид Шляпников.

Ситуация с доставкой импортных грузов из Китая после коллапса на границе транзитного Казахстана с Россией может в ближайшее время усугубиться из-за закрытия китайских пунктов пропуска в праздничные в КНР дни с 1 по 8 октября, пишет «Коммерсант». Причины простоя нескольких тысяч фур объясняют масштабными проверками на предмет серых схем завоза. Перевозчики видят в происходящем признаки изменения политики Казахстана в сторону более скрупулезного соблюдения западных санкций. Шляпников предупредил, что праздники в Китае нужно обязательно учитывать при планировании перевозок.