«Себе в ноги не стреляют»: Почему посылки из Китая застряли в Казахстане
Казахстан никогда не откажется от сотрудничества с РФ, потому что стоимость каждой грузовой единицы пополняет бюджет республики, заявил в разговоре с НСН Леонид Шляпников.
Ситуация с проверками на границе связана не с разворотом отношений между Россией и Казахстаном, а с текущим форматом взаимоотношений с таможенной службой, заявил НСН гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции Леонид Шляпников.
Ситуация с доставкой импортных грузов из Китая после коллапса на границе транзитного Казахстана с Россией может в ближайшее время усугубиться из-за закрытия китайских пунктов пропуска в праздничные в КНР дни с 1 по 8 октября, пишет «Коммерсант». Причины простоя нескольких тысяч фур объясняют масштабными проверками на предмет серых схем завоза. Перевозчики видят в происходящем признаки изменения политики Казахстана в сторону более скрупулезного соблюдения западных санкций. Шляпников предупредил, что праздники в Китае нужно обязательно учитывать при планировании перевозок.
«Транзит через Казахстан всегда связан с проверкой в плавающем режиме, что-то проверяем, что-то не проверяем. Всё, что идет транзитом из Китая, Монголии или Средней Азии - это серьезный источник дохода для республики, поэтому ничего нового нет. К праздникам в КНР надо, безусловно, готовиться. Здесь уже действия казахов не сильно сказываются на результатах, а скорее плохое планирование. В плане деятельности казахов - это уже не первая ситуация. Ситуация с проверками на границе не связана с разворотом отношений между Российской Федерацией и Казахстаном, а связана с текущим форматом взаимоотношений с таможенной службой. Казахстан никогда не откажется от сотрудничества с РФ, потому что стоимость каждой грузовой единицы пополняет бюджет республики. Себе в обе ноги стрелять они не станут», - отметил эксперт.
По его словам, возить товары напрямую из Монголии и Китая будет ещё дороже.
«Возить товары через Монголию существенно дороже, потому что, если речь идет об автомобильных перевозках, все очень грустно. По железнодорожным перевозкам все поинтереснее, но все равно дорого. Тоже самое в отношении Китая. У нас очень большие пространства. И здесь главную роль играет стоимость километра. Все путепроводы загружены традиционными ресурсами. Страна проводит спецоперацию, из-за чего есть существенное количество ограничений. С гражданскими грузами возникают проблемы. Дорого и в транзите бывает непредсказуемо. Сеть РЖД плохо выдерживает ритм поставок. Сейчас такие скачки, перепады, которые только усугубляют ситуацию. Страдают участники рынка, операторы, подвижной состав и терминалы», - пояснил Шляпников.
Ранее стало известно, что Казахстан расширит применение электронной очереди на границе с РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
