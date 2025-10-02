Юристы и водители: К 2030 году ИИ «сократит» 9% мирового рынка труда
Сергей Журавлев заявил НСН, что до 2030 года порядка 300 миллионов профессий по всему миру могут сократиться или измениться из-за ИИ.
Искусственный интеллект заменит профессии, в которых есть алгоритмы, будет цениться креатив, заявил руководитель компании по разработке сервисов на базе ИИ "Hi-Tech Anatomy" Сергей Журавлев в пресс-центре НСН.
«Искусственным интеллектом будут вытесняться простые алгоритмические действия, которые легко заменить. ИИ алгоритмы щелкает очень быстро. Это бухгалтеры, юристы, кассиры, секретари. Стандартные работы будут делегированы очень быстро. Есть прогнозы, что до 2030 года порядка 300 миллионов профессий по всему миру могут сократиться или измениться из-за ИИ, это порядка 9% общемирового рынка труда. Водители точно уйдут, Илон Маск уже запускает беспилотные машины. Водители – это огромное количество людей, мы стоим на пороге серьезной революции. Примитивный труд уйдет, будет востребован креатив», - рассказал он.
В мире 97% граждан страдают от разного рода зависимостей, включая зависимость от гаджетов, заявила психолог Анна Седельникова в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Священник заявил, что телефоны «утилизируют» дурную энергию школьников
- В туриндустрии развеяли мифы об опасной и бедной Африке
- Названы причины, почему украинская ПВО не справляется с российскими ракетами
- Сборная мира КХЛ не примет участие в Кубке Первого канала 2025
- Юристы и водители: К 2030 году ИИ «сократит» 9% мирового рынка труда
- «Себе в ноги не стреляют»: Почему посылки из Китая застряли в Казахстане
- В России призвали развивать охотничью отрасль в ответ на повышение сборов
- Учитель: Госдуме не нужно решать, когда просыпаться школьникам
- Продюсер Бачурин раскрыл секрет успешной фолк-музыки
- Без души: Священник рассказал, как нейросети помогают в написании проповеди
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru