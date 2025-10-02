Юристы и водители: К 2030 году ИИ «сократит» 9% мирового рынка труда

Искусственный интеллект заменит профессии, в которых есть алгоритмы, будет цениться креатив, заявил руководитель компании по разработке сервисов на базе ИИ "Hi-Tech Anatomy" Сергей Журавлев в пресс-центре НСН.

«Искусственным интеллектом будут вытесняться простые алгоритмические действия, которые легко заменить. ИИ алгоритмы щелкает очень быстро. Это бухгалтеры, юристы, кассиры, секретари. Стандартные работы будут делегированы очень быстро. Есть прогнозы, что до 2030 года порядка 300 миллионов профессий по всему миру могут сократиться или измениться из-за ИИ, это порядка 9% общемирового рынка труда. Водители точно уйдут, Илон Маск уже запускает беспилотные машины. Водители – это огромное количество людей, мы стоим на пороге серьезной революции. Примитивный труд уйдет, будет востребован креатив», - рассказал он.

В мире 97% граждан страдают от разного рода зависимостей, включая зависимость от гаджетов, заявила психолог Анна Седельникова в пресс-центре НСН.

