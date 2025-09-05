Песков заявил, что Telegram и WhatsApp должны остаться в России

Мессенджер Telegram, а также WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), должны остаться в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью ТАСС он указал, что у национальной платформы Max должны быть конкуренты.

«Убеждён, без конкуренции Max не сможет развиваться», - заключил представитель Кремля.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp ждёт в РФ пессимизация и судьба заблокированного Viber, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
