По его словам, выбор Москвы в качестве места, где происходят все игровые события, был сделан не случайно.

«Мы выбрали Москву не случайно. Этот наш любимый город, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Мы стремимся показать миру не только красоту, но и атмосферу нашей столицы. Мы заметили, что зарубежные консультанты и плейтестеры, особенно в Азии, были поражены этим сеттингом: милые, но опасные существа, которые захватили реальный город - Москву. Локальная атмосфера будет выражаться в ярком контрасте, который делает этот город уникальным. Мы не ограничимся лишь показом узнаваемых сталинских высоток, мы также заглянем в спальные районы, которые характерны для многих российских городов. Москва - это город, где переплетаются традиции и современность, где можно найти все, что угодно: от исторических памятников до современных арт-пространств. Мы хотим передать эту многогранность, включая элементы, которые могут удивить и вдохновить игроков», - сказал собеседник НСН.

Релиз «Плюшесов» ожидается в 2026 году для всех актуальных платформ: ПК, а также консолей PlayStation, Xbox, Nintendo Switch.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов заявил НСН, что ставка на фольклор и исторические события позволяют разработчикам расширять зарубежную аудиторию видеоигр, поскольку геймеров привлекают нетипичные сюжеты.

