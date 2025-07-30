«Милота и хаос»: В России создали игру о плюш-апокалипсисе на улицах Москвы

Глава игровой студии WATT Егор Томский рассказал НСН, почему при создании игры «Плюшесы» выбор пал именно на такой сеттинг.

Зарубежные консультанты, особенно в Азии, были поражены плюшевым сеттингом в новой игре «Плюшесы», признался НСН генеральный директор студии WATT Егор Томский, добавив, что вся игра будет пронизана локальной атмосферой Москвы.

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Независимая российская студия WATT анонсировала экшен-адвенчуру «Плюшесы», события которой разворачиваются в современной Москве, охваченной агрессивными плюшевыми существами. Игра совмещает элементы динамичных боев и сюжетной драмы, выдержанной в ироничном и абсурдистском ключе. Главному герою предстоит спасти пропавшую сестру и выяснить происхождение Плюшей - милых на вид, но опасных существ. Для каждого типа противников заявлены уникальное поведение, логика и «уровень безумия». Бои строятся на комбинации стихийных атак, использовании окружения и тактических решений. Томский объяснил, почему выбор пал именно на плюшевый сеттинг, а не на пластилиновый, например.

«Мы ничего не имеем против пластилина - он классный, но, согласитесь, «милым» его назовет не каждый. А нам хотелось придумать цепляющий сеттинг, необыкновенный мир, где игрок встречает что-то по-настоящему очаровательное, трогательное и одновременно безумное. Так появились Плюшесы - мир, где милота и хаос идут рука об руку. Где плюшевые создания не только умиляют, но и прыгают, визжат, кувыркаются и взрываются. Именно на этом контрасте - милое и безумное - строится все настроение игры. Нам хотелось, чтобы игрок сначала сказал «вау, какие они милые», а через минуту - «о нет, они нападают!» - рассказал Томский.
ФОТО: Пресс-служба игровой студии WATT

По его словам, выбор Москвы в качестве места, где происходят все игровые события, был сделан не случайно.

«Мы выбрали Москву не случайно. Этот наш любимый город, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Мы стремимся показать миру не только красоту, но и атмосферу нашей столицы. Мы заметили, что зарубежные консультанты и плейтестеры, особенно в Азии, были поражены этим сеттингом: милые, но опасные существа, которые захватили реальный город - Москву. Локальная атмосфера будет выражаться в ярком контрасте, который делает этот город уникальным. Мы не ограничимся лишь показом узнаваемых сталинских высоток, мы также заглянем в спальные районы, которые характерны для многих российских городов. Москва - это город, где переплетаются традиции и современность, где можно найти все, что угодно: от исторических памятников до современных арт-пространств. Мы хотим передать эту многогранность, включая элементы, которые могут удивить и вдохновить игроков», - сказал собеседник НСН.

Релиз «Плюшесов» ожидается в 2026 году для всех актуальных платформ: ПК, а также консолей PlayStation, Xbox, Nintendo Switch.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов заявил НСН, что ставка на фольклор и исторические события позволяют разработчикам расширять зарубежную аудиторию видеоигр, поскольку геймеров привлекают нетипичные сюжеты.

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ФОТО: пресс-служба игровой студии WATT
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