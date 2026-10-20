Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой орел»

Что касается сериалов, то за победу будут бороться 12 проектов. В их числе «Марик», «Хроники русской революции» «Госзащита», «Тайный советник» и «Балтийское море». В категории «Лучший проект онлайн-платформ» победителя выберут из 24 многосерийных картины. В их числе «Большая фарма», «Заложник», «Радар», «Трудно быть богом», «Холод» и другие.

Кроме того, будут вручены награды лучшим сценаристу, режиссёру, за лучшие мужскую и женскую роли в кино и сериалах, а также за монтаж, костюмы, музыку, визуальные эффекты и в других номинациях.

Уточняется, что ХХV церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 29 января 2027 года.

Ранее в Гильдии киноактрис и киноактеров США объявили, что профсоюз актеров SAG-AFTRA наградит Аль Пачино за выдающиеся достижения в кинематографе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

