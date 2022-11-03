«Сдержать падение цен»: Зачем Госдума хочет увеличить вычет при покупке жилья
Если не увеличивать сумму вычета при покупке жилья, то рынок недвижимости рухнет, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Инициатива депутатов Госдумы по увеличению размера налогового вычета при покупке жилья поможет держать рынок недвижимости на плаву, заявила в беседе с НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ранее группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который позволит увеличить предельный размер НДФЛ при покупке жилья до 390 тысяч рублей, а при уплате процентов по ипотеке – до 520 тысяч рублей. Радченко подчеркнула, что вычет будет доступен не всем.
«Здесь надо понимать, что это не для всех покупателей жилья, а только для тех у которых есть возможность эти затраты вычитать из своей налогооблагаемой базы. Чем больше клиент получает зарплату, тем очевиднее то, что он может воспользоваться этой льготой», - отметила она.
По её словам, это очень хорошая мера в условиях, когда доходы граждан падают, чтобы поддержать тот уровень цен, в чём заинтересованы банки и застройщики.
«Если не поддерживать этот спрос, то цены могут резким образом пойти вниз. Для потенциальных покупателей это неплохо, но для банков плохо – их портфели обесценятся, и значит есть риск дефолтов. Застройщики, когда строят жилые объекты, исходят из текущих цен, а в случае если это всё обвалится, то будут заморожены стройки. Резкое падение цен для экономики чревато», - подчеркнула Радченко.
Ранее стало известно, что в России могут ввести повышенный налоговый вычет только на новостройки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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