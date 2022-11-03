«Сдержать падение цен»: Зачем Госдума хочет увеличить вычет при покупке жилья

Ранее группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который позволит увеличить предельный размер НДФЛ при покупке жилья до 390 тысяч рублей, а при уплате процентов по ипотеке – до 520 тысяч рублей. Радченко подчеркнула, что вычет будет доступен не всем.

«Здесь надо понимать, что это не для всех покупателей жилья, а только для тех у которых есть возможность эти затраты вычитать из своей налогооблагаемой базы. Чем больше клиент получает зарплату, тем очевиднее то, что он может воспользоваться этой льготой», - отметила она.

По её словам, это очень хорошая мера в условиях, когда доходы граждан падают, чтобы поддержать тот уровень цен, в чём заинтересованы банки и застройщики.