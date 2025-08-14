Евросоюз исключает возможность смягчения санкций против России

По её словам, появляющиеся в СМИ сообщения на тему смягчения рестрикций в случае перемиря на Украине являются «чистыми спекуляциями».

«Можете быть уверены, мы полностью сохраним санкционное давление на Россию... Мы уже приняли 18 пакетов санкций, и мы готовим 19-й», - подчеркнула Подеста.

Она добавила, что Евросоюз сохранит свою позицию в отношении Украины независимо от результатов встречи президентов РФ и США на Аляске.

Ранее Подеста заявила, что Еврокомиссия рассчитывает согласовать 19-й пакет антироссийских санкций в сентябре, сообщает RT.

