Евросоюз исключает возможность смягчения санкций против России
Евросюз исключает какое-либо смягчение санкций против России. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.
По её словам, появляющиеся в СМИ сообщения на тему смягчения рестрикций в случае перемиря на Украине являются «чистыми спекуляциями».
«Можете быть уверены, мы полностью сохраним санкционное давление на Россию... Мы уже приняли 18 пакетов санкций, и мы готовим 19-й», - подчеркнула Подеста.
Она добавила, что Евросоюз сохранит свою позицию в отношении Украины независимо от результатов встречи президентов РФ и США на Аляске.
Ранее Подеста заявила, что Еврокомиссия рассчитывает согласовать 19-й пакет антироссийских санкций в сентябре, сообщает RT.
