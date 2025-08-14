Силы ПВО сбили над Белгородской областью и Кубанью 10 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской областью и Кубанью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Ростове число пострадавших из-за БПЛА увеличилось до 13

Уточняется, что дроны были сбиты в период с 11:00 до 14:00 14 августа.

«Восемь БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, ещё два – над территорией Краснодарского края», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за сутки российские средства ПВО сбили 268 украинских дронов, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодарский КрайБелгородская областьМинобороны РФПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры