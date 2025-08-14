Филолог напомнил, что слову «мильон» в русском языке уже более 150 лет
Валерий Мокиенко заявил НСН, что еще И.А. Гончаров полтора столетия назад написал труд под названием «Мильон терзаний», так что шумиха вокруг внесения разговорной формы слова «миллион» в словари выглядит странно.
Слово «мильон» как вариант слова «миллион» существует в русском языке уже 150 лет, закрепление его в словаре как варианта разговорной нормы не означает обеднение языка, напомнил в беседе с НСН доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко.
Слова «миллион» и «миллиард» теперь можно произносить как «мильон» и «мильярд». Два допустимых варианта утвердил Институт русского языка имени Виноградова РАН. Мокиенко отметил, что РАН лишь фиксирует изменения в языке и новые варианты употребления, а не предлагает обязательную норму.
«Во-первых, толковый словарь – это не обязательно норма. Наши коллеги из Российской академии наук отслеживают реальное употребление слов и выражений и фиксируют его. Во-вторых, то, что допускается вариантность, это совсем не плохо, значит, что наш язык движется вперед. И не обязательно, что те, кто привыкли говорить «миллион», а не «мильон», тут же начнут говорить «мильон». И не забывайте, что Александр Сергеевич Грибоедов написал комедию, критическую статью о которой наш писатель И.А. Гончаров назвал в 1872 году именно «Мильон терзаний», а не «Миллион…». Значит, это вариант нормы, которая уже существует полтора столетия. И поэтому какая-то паника в СМИ вокруг этого варианта не совсем оправданна. Это нормальная квалификация какого-то варианта в русском толковом словаре, как и в любом другом», - рассказал он.
Также филолог развеял опасения некоторых россиян о том, что закрепление таких упрощённых вариантов нормы говорит о мельчании или обеднении языка.
«Язык не может мельчать. Это система, которая сильнее всех, кто на ней говорит. Вспомните наш XVIII век, когда вдруг после петровских реформ хлынули в русский язык и вульгаризмы, и какие-то народные выражения, и масса заимствований. Разве это мельчание? Это обогащение. Даже когда входят такие элементы, которые нам не нравятся, мне кажется, надо при их оценке доверять специалистам. У нас есть фундаментальный Национальный корпус русского языка, где очень многое отражено, включая и варианты нормы, употребляемые писателями и журналистами. Наше дело, лингвистов, показывать, что происходит в языке и каковы тенденции его развития. Для моего поколения, как и для вас, конечно, предпочтительнее говорить «миллион». В средствах массовой информации, на радио, по телевидению, я - за «миллион», а не за «Мильон терзаний». Но при этом я против «запретительства»», - подытожил он.
Ранее Мокиенко в разговоре с НСН заступился за 657 новых сленговых слов, которые добавили в словарь русского языка и заявил, что словари создаются для того, чтобы объяснять людям значение слов, а не запрещать сленг.
