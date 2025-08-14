Слово «мильон» как вариант слова «миллион» существует в русском языке уже 150 лет, закрепление его в словаре как варианта разговорной нормы не означает обеднение языка, напомнил в беседе с НСН доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко.

Слова «миллион» и «миллиард» теперь можно произносить как «мильон» и «мильярд». Два допустимых варианта утвердил Институт русского языка имени Виноградова РАН. Мокиенко отметил, что РАН лишь фиксирует изменения в языке и новые варианты употребления, а не предлагает обязательную норму.

«Во-первых, толковый словарь – это не обязательно норма. Наши коллеги из Российской академии наук отслеживают реальное употребление слов и выражений и фиксируют его. Во-вторых, то, что допускается вариантность, это совсем не плохо, значит, что наш язык движется вперед. И не обязательно, что те, кто привыкли говорить «миллион», а не «мильон», тут же начнут говорить «мильон». И не забывайте, что Александр Сергеевич Грибоедов написал комедию, критическую статью о которой наш писатель И.А. Гончаров назвал в 1872 году именно «Мильон терзаний», а не «Миллион…». Значит, это вариант нормы, которая уже существует полтора столетия. И поэтому какая-то паника в СМИ вокруг этого варианта не совсем оправданна. Это нормальная квалификация какого-то варианта в русском толковом словаре, как и в любом другом», - рассказал он.