Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен группы «Ленинград»
Песни группы «Ленинград», распространение которых в РФ запретил Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга, действительно не предназначены для прослушивания подростками. Об этом NEWS.ru заявил лидер коллектива Сергей Шнуров.
Речь идёт о пяти песнях, в том числе «Кандидат», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские». Суд запретил их распространение ещё в 2024 году, однако о решении стало известно лишь в августе 2025-го.
«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда», - указал музыкант.
Ранее Шнуров заявил, что мат является частью большой культуры, где без него «нет результата», сообщает RT.
