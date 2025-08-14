Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен группы «Ленинград»

Речь идёт о пяти песнях, в том числе «Кандидат», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские». Суд запретил их распространение ещё в 2024 году, однако о решении стало известно лишь в августе 2025-го.

«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда», - указал музыкант.

Ранее Шнуров заявил, что мат является частью большой культуры, где без него «нет результата», сообщает RT.

