Экономист Климовский предрек рост цен из-за запрета мигрантам работать в Москве

Эксперт предположил, что рост составит на 15% или 20%, что станет заметным ударом по карману потребителей.

«Ещё ограничения в отношении мигрантов вызовут рост цен до 20-25% в разных отраслях — от строительства и ремонта до сферы услуг и торговли», — отметил он.

Климовский добавил, что в случае принятия в Москве такого запрета некоторые участники рынка станут работать нелегально.

Ранее Министерство труда РФ предложило запретить нанимать в феру услуг мигрантов из визовых стран, которые не знают русский язык, сообщает RT.

