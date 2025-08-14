Экономист Климовский предрек рост цен из-за запрета мигрантам работать в Москве
Если мигрантам запретят работать в Москве, то это неизбежно вызовет ощутимый скачок цен на такси и доставку. Об этом NEWS.ru заявил глава отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный эксперт» Алексей Климовский.
Эксперт предположил, что рост составит на 15% или 20%, что станет заметным ударом по карману потребителей.
«Ещё ограничения в отношении мигрантов вызовут рост цен до 20-25% в разных отраслях — от строительства и ремонта до сферы услуг и торговли», — отметил он.
Климовский добавил, что в случае принятия в Москве такого запрета некоторые участники рынка станут работать нелегально.
Ранее Министерство труда РФ предложило запретить нанимать в феру услуг мигрантов из визовых стран, которые не знают русский язык, сообщает RT.
