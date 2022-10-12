Стало известно, как можно получить до 650 тысяч рублей от государства
Граждане России имеют право на возврат налогов на сумму в 650 тысяч рублей один раз в жизни, сообщает «Прайм» со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Марию Спиридонову.
По ее словам, налоговый имущественный вычет, предусмотренный при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки, можно получить в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой. Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен.
При этом максимально за приобретение жилья можно получить 260 тысяч рублей. Еще до 390 тысяч рублей можно получить при оформлении вычета за проценты по ипотеке.
Ранее федеральный застройщик «Этажи» направил глава правительства России Михаилу Мишустину письмо, в котором предложила повысить с 1 до 3 миллионов рублей сумму, не облагаемую подоходным налогом при продаже квартир или домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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