В Белом доме заявили о нежелании Трамп вводить новые санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России. Об этом заявила в эфире телеканала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Евросоюз исключает возможность смягчения санкций против России

По её словам, приоритетом американского лидера является дипломатия и именно его решимость привела к переговорам между Москвой и Киевом.

Она указала, что Трамп всегда говорил, что дипломатия и переговоры являются его основным способом положить конец конфликту.

«Безусловно, есть санкции и множество других мер, которые президент мог бы применить... Не то чтобы он хотел, но он готов», - заключила Левитт.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент допустил, что Вашингтон может усилить санкционное давление против Москвы, если встреча президентов США и РФ на Аляске не увенчается успехом, сообщает RT.

