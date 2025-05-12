«Почему борщ русский»: Ресторатор объяснил смысл Стандарта русской кухни
Филологи, историки и другие эксперты помогут рестораторам и простым людям разобраться в «пластах» русской национальной кулинарии, сказал в эфире НСН Максим Сырников.
Составители Стандарта русской кухни, в числе которых и филологи с историками, намерены сохранить рецепты забытых блюд, а также прояснить их происхождение, объяснил в интервью НСН ресторатор, автор книг по русской национальной кухне, председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня» Максим Сырников.
Замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов ранее сообщил, что министерство планирует создать рабочую группу для разработки единого Стандарта русской кухни. Сырников отметил, что входит в эту группу, и подтвердил, что ранее подобного стандарта не было.
«Стандартов русской кухни нет, никто этим не занимался. Другое дело, что надо понимать, что такое стандарт и в каком он виде будет. Если он будет в виде ГОСТа или какой-то технологической карты - столько-то грамм туда или сюда - никакого толка в этом не будет. Я думаю, что речь будет идти не о каком-то строгом регламентировании - туда можно, туда нельзя, - а скорее о попытке понять и разобраться, что такое русская кухня, чем она отличается от прочих кухонь, чем может заинтересовать, какие блюда можно и нужно помнить, например, подзабытые или видоизмененные. Главное сейчас разобраться и отличить настоящее от наносного. Работа группы будет профессионально вестись и в историческом, и филологическом направлениях, там есть серьезные ученые. Например, надо будет обосновать, почему борщ русский. Не просто на уровне "захотели и назвали", а почему и слово это русское, и происхождение», - сказал ресторатор.
При этом он назвал главные блюда русской кухни.
«Есть бесконечное количество блюд, при этом есть пласты русской национальной кулинарии, которые все знают, но почему-то люди не всегда понимают, что это именно наше, уникальное. Например, рассольные блюда, блюда, приготовленные на основе наших бочковых солений, квашений, мочений. Это солянки в самом разном виде, рассольники. Есть забытое и абсолютно уникальное блюдо калья из бочковых солений, ни в одной национальной кухне такого нет. Есть блюда на основе домашнего кваса, традиционные русские окрошки, ботвиньи. Это такие блюда, как студень или щи, которые готовятся в России в бесконечном количестве вариантов: и весенние из крапивы, и с головизной, это рыбное сезонное блюдо. Огромное количество пирогов и замечательной выпечки: калачи, сайки, расстегаи, кулебяки. Многие молодые люди и не знают, что это такое. Это надо вытаскивать на свет Божий, рассказывать об этом и изо все сил поощрять производителей, которые это делают», - заключил собеседник НСН.
Ранее общественники, возмущенные появлением в российских магазинах «дубайских куличей», обратились в Росстандарт с просьбой разработать национальный стандарт кулича. Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков объяснил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что кулич можно выпекать из любых ингредиентов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В зоне СВО погиб военный священник Антоний Савченко
- Режиссер Лебедев назвал смерть Гребешковой огромной личной потерей
- Россия подтвердила прекращение всех контактов с Польшей на границе
- Джеки Чан заявил, что не собирается на пенсию
- Зеленский утвердил соглашение Украины и США о недрах
- Роспотребнадзор: Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила придется на август
- ХАМАС освободило заложника с гражданством Израиля и США
- Франция и Германия потребовали, чтобы Россия ввела режим прекращения огня
- Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая
- Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейских в Махачкале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru