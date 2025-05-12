Составители Стандарта русской кухни, в числе которых и филологи с историками, намерены сохранить рецепты забытых блюд, а также прояснить их происхождение, объяснил в интервью НСН ресторатор, автор книг по русской национальной кухне, председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня» Максим Сырников.

Замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов ранее сообщил, что министерство планирует создать рабочую группу для разработки единого Стандарта русской кухни. Сырников отметил, что входит в эту группу, и подтвердил, что ранее подобного стандарта не было.