Матвей Сафонов заявил, что во Франции скучает по борщу

Спортсмен отметил, что борщ - это его любимое блюдо и без него ему «было тяжеловато», однако выход всё же нашёлся.

«Я нашёл в Париже места, где готовят русскую еду... пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось», - заключил Сафонов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин утвердил итоговый состав сборной России на матчи с Таиландом и Вьетнамом, в который вошёл и голкипер «Пари Сен-Жермен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».