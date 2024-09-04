Матвей Сафонов заявил, что во Франции скучает по борщу

Голкипер сборной России и ФК «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил, что во Франции ему не хватает борща. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Спортсмен отметил, что борщ - это его любимое блюдо и без него ему «было тяжеловато», однако выход всё же нашёлся.

«Я нашёл в Париже места, где готовят русскую еду... пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось», - заключил Сафонов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин утвердил итоговый состав сборной России на матчи с Таиландом и Вьетнамом, в который вошёл и голкипер «Пари Сен-Жермен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.psg.fr
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