Кулич можно выпекать из любых ингредиентов, поскольку это не более чем добрая семейная пасхальная традиция, объяснил в интервью НСН руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков.

Ранее стало известно, что общественники обратились в Росстандарт с просьбой разработать национальный стандарт кулича, мотивируя это тем, что ГОСТ на кекс есть, а на кулич нет. Авторов инициативы также возмутило появление в магазинах куличей с «дубайской» и сырной начинками. Волков подчеркнул, что здесь никаких ограничений нет.