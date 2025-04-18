Священник РПЦ не увидел криминала в «дубайских куличах»
Хозяйка может приготовить кулич из всего, что найдет в доме, сказал в эфире НСН священник Александр Волков, посоветовав общественникам заняться более важными проблемами.
Кулич можно выпекать из любых ингредиентов, поскольку это не более чем добрая семейная пасхальная традиция, объяснил в интервью НСН руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков.
Ранее стало известно, что общественники обратились в Росстандарт с просьбой разработать национальный стандарт кулича, мотивируя это тем, что ГОСТ на кекс есть, а на кулич нет. Авторов инициативы также возмутило появление в магазинах куличей с «дубайской» и сырной начинками. Волков подчеркнул, что здесь никаких ограничений нет.
«Вообще никакой разницы нет. Кулич можно сделать из любых ингредиентов, какие найдутся у хозяйки в доме. В этой традиции ничего важного нет. Важен сам факт того, что семья, ассоциируя себя с православием, в качестве дополнительной доброй традиции на Пасху покупает или выпекает какой-то кулич и освящает его в храме, а затем делает его одним из блюд пасхального стола. Но это всё рамках доброй традиции, не более того», - пояснил священник.
При этом собеседник НСН указал авторам инициативы, что правила приготовления куличей не являются первостепенной задачей нашей общественной жизни.
Врач-эндокринолог, диетолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев ранее сообщил на пресс-конференции в НСН, что калорийность кулича составляет в среднем 300-400 калорий на 100 граммов.
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