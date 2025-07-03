ПВО сбила беспилотник в Самарской области
3 июля 202509:47
Беспилотник уничтожили в Самарской области, заявил глава региона Вячеслав Федорищев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром на территории региона силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат», - отметил губернатор.
На месте ЧП находятся оперативные службы. Федорищев указал, что в Самарской области временно ограничена работа мобильного интернета.
Прошедшей ночью средства ПВО ликвидировали 69 беспилотников ВСУ над пятью регионами России, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ: В Петербурге задержали пытавшуюся заложить бомбу девушку
- ПВО сбила беспилотник в Самарской области
- Умер экс-мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев
- Глава Воронежской области рассказал о разрушениях после атаки БПЛА
- Ростех запустит токен RUBx и платежную платформу RT-Pay
- Марочко: ВСУ минируют улицы в Купянске
- В Тамбовской области три человека погибли при пожаре на предприятии
- СМИ: Трампа заподозрили в деменции
- В Липецкой области женщина погибла из-за падения обломков БПЛА
- Над Россией ночью уничтожили 69 украинских БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru