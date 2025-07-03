ПВО сбила беспилотник в Самарской области

Беспилотник уничтожили в Самарской области, заявил глава региона Вячеслав Федорищев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на территории региона силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат», - отметил губернатор.

На месте ЧП находятся оперативные службы. Федорищев указал, что в Самарской области временно ограничена работа мобильного интернета.

Прошедшей ночью средства ПВО ликвидировали 69 беспилотников ВСУ над пятью регионами России, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиСамарская Область

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