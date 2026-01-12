Трамп снова заявил, что у Зеленского нет «карт»

«Нет», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Глава Белого дома добавил, что Зеленский может рассчитывать только на его поддержку, отсутствие которой обернулось бы для украинского лидера полной катастрофой.

Ранее Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».