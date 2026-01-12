Трамп снова заявил, что у Зеленского нет «карт»
12 января 202615:49
У президента Украины Владимира Зеленского «нет карт в рукаве». Как пишет RT, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Нет», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Глава Белого дома добавил, что Зеленский может рассчитывать только на его поддержку, отсутствие которой обернулось бы для украинского лидера полной катастрофой.
Ранее Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сдавать практику в ГАИ предложили в течение недели после теории
- Мантуров заявил, что предприятия ОПК выполнили все задания гособоронзаказа
- Трупы над фудкортом? Что грозит «Авиапарку» за возможную гибель птиц из-за сеток
- Почему владельцы Chery Tiggo попадают в «ледяной плен»
- В РФ расширили список городов для покупки жилья на вторичке по семейной ипотеке
- «Чебурашка против Чебурашки»: Победитель новогодней кинобитвы замахнулся на рекорд РФ
- Россияне переключились с покупки вилл в Турции на жилье в Камбодже
- Трамп снова заявил, что у Зеленского нет «карт»
- «Без рывков!»: Как входить в рабочий ритм после новогодних праздников
- Пока выгодно: Как влияет на Россию захват Трампом венесуэльской нефти
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru