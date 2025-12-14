Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 40 украинских БПЛА над 8 регионами РФ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 12.00 до 16.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что 12 дронов были сбиты над территорией Брянской области, по 8 БПЛА - над Курской и Белгородской областями, еще 5 - над Орловской областью. 3 дрона ликвидировали над Калужской областью, 2 - над Рязанской областью и по одному - над Тульской и Тамбовской областями.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 14 декабря силы ПВО сбили 141 дрон ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

