Зеленский готов отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от требований о вступлении в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Об этом сообщает The Financial Times.
По словам Зеленского, любой мирный план неизбежно будет включать уступки, однако Украина по-прежнему нуждается в гарантиях безопасности со стороны США и Европы.
Президент отметил, что речь идет о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами, аналогичных статье 5 НАТО, а также о подобных гарантиях от европейских партнеров и других стран, таких как Канада и Япония.
Зеленский добавил, что Украина пока не получила ответа от Вашингтона на пересмотренные предложения по мирному плану, которые Киев направил ранее на этой неделе после консультаций с европейскими лидерами.
Он подчеркнул, что план не сможет понравиться всем и в любой его версии будет содержаться множество компромиссов.
В новом проекте мирного плана из 20 пунктов, который Украина представила как контрпредложение в противовес американскому, Киев убрал тезис об отказе Украины от права на вступление в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
