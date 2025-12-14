Два человека погибли в массовом ДТП в Татарстане

Две человека погибли в ДТП с участием пяти автомобилей в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщила прокуратура республики в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, около 12:00 вблизи села Кичучатово водитель автомобиля «Нива» не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого с грузовиком столкнулись автомобили Chevrolet, Haval и микроавтобус Ford. Две пассажирки микроавтобуса скончались на месте от полученных травм.

Ранее четыре человека погибли в результате ДТП на 1548-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
