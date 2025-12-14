Балицкий: Один человек погиб, один ранен в Запорожской области после обстрела ВСУ
14 декабря 202516:57
Один человек погиб, еще один ранен после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ Михайловского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, от обстрела пострадал частный дом, в котором находились два человека. Один из них погиб на месте. Пострадавшая женщина 1956 года рождения доставлена в больницу с ранениями различной степени тяжести.
Ранее в Саратове два человека погибли из-за атаки БПЛА, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
