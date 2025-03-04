«Снижают вес плитки»: Себестоимость шоколада за год выросла на 300%

«Нет ни одного ингредиента, который бы не подорожал. Везде дорожают зарплаты, логистика дорожает для всех одинаково, топливо и так далее. Затраты фабрик постоянно растут на 1-2%. Сначала подорожали какао-бобы, но теперь рост цен затронул всех производителей. Многие фирмы, которые делали зефир в шоколаде, стали делать просто зефир, например. Рост продаж зефира в этом году колоссальный, потому что это был уход от дорогого шоколада. Но цены и здесь начинают расти, это неизбежный процесс. Производители работают в ноль, повышение цен – это вынужденные меры. Чтобы поднять цену на 5-10% требуется полгода, все это время фабрика доплачивает за свою продукцию, работает в убыток», - объяснила она.

По ее словам, производители не только уменьшают вес продукции, чтобы «не вводить в стресс» покупателя, но и вынуждены заменять ингредиенты на более дешевые.

«Себестоимость плитки шоколада за год выросла на 300%, конфет-ассорти – на 150%. Если без шоколада продукция, рост составил минимум 20-25%. Есть автоматизированные линии, а есть ручная работа, это тоже влияет на цену. Ручная работа подорожала на 30-40% только из-за стоимости труда. Плиток в 100 г вы уже почти не найдете. Конечно, производители снижают вес продукции, чтобы рост цен не был таким заметным. Покупатель не готов к росту цен в 300%. Это приспособление под покупателя, чтобы его сильно в стресс не вводить. Плитка просто становится тонкой, фабрики будут продолжать по возможности снижать вес. Некоторые начинают заменять ингредиенты на более дешевые, что негативно сказывается на качестве продукции», - заключила собеседница НСН.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин ранее заявил, что в 2025 году цены на шоколад могут вырасти на 15-25%. По его словам, основной причиной для роста цен на шоколад является неурожай какао-бобов в странах Западной Африки, которые являются крупнейшим поставщиком, передает «Радиоточка НСН».

