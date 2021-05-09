Победа без границ. 9 мая отмечают во всем мире

В Эстонии к памятнику Воину-освободителю в Таллине, которого называют «Бронзовый солдат», и другим монументам в память о советских воинах жители страны несут цветы, несмотря на введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, сообщает РИА Новости.

Посол России Александр Петров поздравил эстонцев с Днем Победы. Его обращение к жителям страны опубликовано на сайте российского диппредставительства.

«Девятого мая мы отдаем дань подвигу советского народа, жителям всех союзных республик – в том числе Эстонской ССР – стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу, приближая День Победы. Мы склоняем голову перед стойкостью и героизмом миллионов солдат, партизан, подпольщиков и мирных жителей, которые отдали жизнь за свободу будущих поколений. Мы храним светлую память о всех, кто не вернулся с войны», - отметил Петров.