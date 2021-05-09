Победа без границ. 9 мая отмечают во всем мире
В ближнем и дальнем зарубежье жители многих стран отмечают День Победы в Великой Отечественной войне.
В Эстонии к памятнику Воину-освободителю в Таллине, которого называют «Бронзовый солдат», и другим монументам в память о советских воинах жители страны несут цветы, несмотря на введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, сообщает РИА Новости.
Посол России Александр Петров поздравил эстонцев с Днем Победы. Его обращение к жителям страны опубликовано на сайте российского диппредставительства.
«Девятого мая мы отдаем дань подвигу советского народа, жителям всех союзных республик – в том числе Эстонской ССР – стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу, приближая День Победы. Мы склоняем голову перед стойкостью и героизмом миллионов солдат, партизан, подпольщиков и мирных жителей, которые отдали жизнь за свободу будущих поколений. Мы храним светлую память о всех, кто не вернулся с войны», - отметил Петров.
В Великобритании в парке Лондона у Имперского военного музея состоялось возложение венков к мемориалу бойцам Красной армии и гражданским лицам, погибшим в ходе Второй Мировой войны. Памятник скульптора Сергея Щербакова, который изображает склонившего голову человека с поднятым вверх и умолкшим колоколом, был установлен на юге Лондона в 1999 году. Венки к монументы возложили представители властей города, иностранные дипломаты миссий стран СНГ (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана), представители общественных и ветеранских организаций Великобритании и рядовые жители Лондона, отмечает ТАСС.
Церемония прошла с соблюдением правил социального дистанцирования и гигиены в период пандемии коронавируса.
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин отметил, что в Великобритании, в отличие от ряда других европейских стран, «чтут историю и не позволяют себе разрушение памятников».
«Здесь серьезно относятся к истории, к тому, что произошло во Второй Мировой войне, и к победе Советского Союза», - представитель России.
В Германии 9 мая официальные представители Москвы, Берлина, а также стран СНГ почтили минутой молчания память советских воинов, погибших в борьбе с фашизмом, и возложили венки и живые цветы на мемориалах в берлинских парках Трептов и Тиргартен. Мемориал в парке Трептов традиционна остается самым посещаемым среди советских мемориалов в Берлине в День Победы.
«Спасибо за это, спасибо за то, что захоронения поддерживаются в хорошем состоянии», - сказал руководитель диппредставительства РФ Сергей Нечаев.
Также возложения цветов и мемориальные митинги с участием российских послов состоялись в Сербии, Польше, Армении, Грузии, Казахстане, Японии, Сирии и многих других государствах.
На Украине полиция задержала шестерых человек на праздновании Дня Победы. Инцидент произошел в Одессе, сообщается на сайте регионального управления полиции.
Пять человек полицейские привезли с Аллеи Славы, еще одного — с мемориала 412-й береговой батареи под Одессой. В отношение каждого составлены протоколы об административных нарушениях по статьям «изготовление и пропаганда георгиевской ленты», «нарушение правил карантина», «злостное неповиновение законному требованию полицейского» и «мелкое хулиганство», сообщает Газета.ru.
При этом в Донбассе состоялось шествие «Бессмертного полка», а в Луганске прошел парад в честь Дня Победы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире снова предпринимаются попытки «поставить на вооружение» многие положения идеологии нацизма. Об этом глава государства заявил во время парада Победы в Москве на Красной площади 9 мая. Он подчеркнул, что Россия, последовательно отстаивая нормы международного права, намерена твердо защищать свои национальные интересы и обеспечивать безопасность своего народа.
В России 9 мая празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве состоялся парад в честь 76-летия Победы, проходит онлайн-шествие «Бессмертного полка».
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