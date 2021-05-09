В Одессе радикалы устроили драку с женщиной из-за георгиевской ленты

Сообщается, что после нападения правоохранители задержали участницу Дня Победы и отвезли в райотдел. По данным Telegram-канала, на женщину был составлен протокол.

При этом радикалы задержаны не были, пишут «Известия».

Накануне, 8 мая, МВД Украины обратилось к гражданам с напоминанием об административной и уголовной ответственности за использование георгиевской ленточки и советской символики.

Накануне, в День памяти и примирения, который украинцы отмечают 8 мая, президент страны Владимир Зеленский в своем поздравлении назвал нацизм абсолютным злом.

