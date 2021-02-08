Посол Украины обвинил президента Германии в искажении истории
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он «исказил» историю Второй мировой войны ради обеления «Северного потока-2».
Ранее Штайнмайер в интервью Rheinische Post заявил, что газопровод необходимо достроить, так как отношения стран в энергетической сфере - «чуть ли не последний мост между Россией и Европой». Президент напомнил, что 22 июня исполнится 80 лет со дня нападения Германии на СССР, а жертвами войны в Советском Союзе стали более 20 млн человек. По его мнению, «это не оправдывает никаких нарушений в нынешней российской политике», однако призвал учитывать «чувствительные исторические аргументы».
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Мельник на такие высказывания Штайнмайера ответил, что Германия таким образом поддерживает «десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив», что ФРГ несет ответственность и должны «искупить вину за варварские преступления» нацистской оккупации «только перед Россией», передает «Укринформ». По мнению дипломата, приравнивание Советского Союза к России недопустимо. Это искажение истории и «пренебрежение непомерными жертвами других народов», которые погибли в этой войне.
Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что завершение строительства «Северного потока – 2» не связано с ситуацией вокруг оппозиционного политика Алексея Навального и новыми европейскими санкциями к России. По его словам, если проект не будет завершен, немецкие компании потеряют большие деньги.
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