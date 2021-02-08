Посол Украины обвинил президента Германии в искажении истории

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он «исказил» историю Второй мировой войны ради обеления «Северного потока-2».

Ранее Штайнмайер в интервью Rheinische Post заявил, что газопровод необходимо достроить, так как отношения стран в энергетической сфере - «чуть ли не последний мост между Россией и Европой». Президент напомнил, что 22 июня исполнится 80 лет со дня нападения Германии на СССР, а жертвами войны в Советском Союзе стали более 20 млн человек. По его мнению, «это не оправдывает никаких нарушений в нынешней российской политике», однако призвал учитывать «чувствительные исторические аргументы».