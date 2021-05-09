Портрет деда Зеленского несли в строю «Бессмертного полка» в Донбассе

«Пусть хоть дедушка прогуляется в «Бессмертном полку», пока его внук устраивает шабаш СС «Галичина» посреди Киева», – пояснила свою позицию Монтян.

Ранее Министерство иностранных дел Украины решительно осудило «любые проявления глорификации войск Ваффен-СС» в связи с прошедшим в Киеве 28 апреля «Маршем вышиванок». Шествие было посвящено годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Также высказала осуждение акции администрация украинского лидера.

Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове и просуществовала до лета 1944 года, когда Красная Армия разгромила ее близ города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали военные преступления против мирного населения. Решением Нюрнбергского трибунала войска СС, в состав которых входила дивизия, были признаны преступной организацией.

