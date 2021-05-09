Портрет деда Зеленского несли в строю «Бессмертного полка» в Донбассе
Портрет Семена Зеленского, деда президента Украины Владимира Зеленского, оказался в одной из колонн «Бессмертного полка» во время шествия в Донецке, сообщает РИА «Новости».
Известно, что изображение Семена Зеленского несла общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян, пишет Газета.ru.
«Пусть хоть дедушка прогуляется в «Бессмертном полку», пока его внук устраивает шабаш СС «Галичина» посреди Киева», – пояснила свою позицию Монтян.
Ранее Министерство иностранных дел Украины решительно осудило «любые проявления глорификации войск Ваффен-СС» в связи с прошедшим в Киеве 28 апреля «Маршем вышиванок». Шествие было посвящено годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Также высказала осуждение акции администрация украинского лидера.
Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове и просуществовала до лета 1944 года, когда Красная Армия разгромила ее близ города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали военные преступления против мирного населения. Решением Нюрнбергского трибунала войска СС, в состав которых входила дивизия, были признаны преступной организацией.
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